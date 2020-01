Selena Gomez se confie sur sa musique, sa greffe de rein, sa maladie mentale et son amitié avec Taylor Swift

Plus de quatre ans se sont écoulés depuis son dernier album «Revival» et durant ces années, Selena Gomez a fait face à de graves problèmes de santé et une rupture amoureuse… La chanteuse américaine fait de rares confidences dans l’interview accordée au WSJ. Elle avoue par exemple que ce disque est autobiographique, une première, comme elle le déclare en interview. «Come & Get It», par exemple était un hit qui ne lui ressemblait pas: «Ce n’est pas ma personnalité (…) Je ne dirai jamais ça!»

Selena Gomez: sa greffe de rein et de sa maladie mentale

En 2017, la chanteuse, déjà atteinte du lupus, a dû subir une greffe de rein à cause d’une insuffisance rénale grave: «Le lupus était une chose énorme qui m'est arrivée, puis la maladie rénale est arrivée, et c'était le plus effrayant parce que, oui, tu pouvais réellement mourir».

On découvre que son opération a duré deux heures, dans un premier temps: «Au moment où je me suis réveillée, je me souviens avoir commencé à trembler et ma mère a crié». En raison de complications, la chirurgie a duré sept heures de plus et ses médecins ont dû utiliser des artères de ses jambes: «C'est ce qui te fait tenir, tu sais quoi, je suis tellement heureuse d'être en vie.»