Selena Gomez devient plus forte dans «Let Me Get Me»

Selena Gomez veut faire passer un message. Avec la sortie de son nouvel album «Rare», la chanteuse a choisi d’explorer de nouveaux styles musicaux. Entre la pop et le R’n’B, l’artiste se laisse porter pour ses créations. La preuve avec «Let Me Get Me». Ce morceau très rythmé change des mélodies habituelles que l’on pourrait retrouver chez la jeune femme.

A travers les paroles de la chanson, Selena Gomez applique l’adage «ce qui ne tue pas rend plus fort». Le texte explique clairement qu’elle n’abandonnera pas et qu’elle est prête à se battre pour obtenir ce qu’elle souhaite : «I’m good right now, I won’t let me get me. Take that tired heart and go nd turn it inside. Oh, my, I guess this is what it feels like to be free».