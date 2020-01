Selena Gomez dévoile son album «Rare»: «Deux ans de pure confusion et d'inspiration»

L'album est là ! Selena Gomez était de passage dans la capitale pour la sortie de son nouvel album «Rare». L’opus, très attendu par les fans depuis des années, est officiellement dans les bacs ! Avant de dévoiler l’intégralité de ce dernier, la chanteuse a préféré donner un avant-goût à son public.

Ainsi, «Lose You To Love Me» et «Look At Her Now» sortent et les fans sont au rendez-vous. Interviewée au micro d’NRJ, l’artiste s’est confiée sur la conception de ses titres et de son album. «Je travaille sur cet album depuis 4 ans. Je pense qu’il s’est passé beaucoup de choses jusqu’au dernier moment de finir cet album, avec deux ans de pure confusion et beaucoup d’inspiration en même temps».