Selena Gomez et Benny Blanco en couple : la chanteuse confirme leur relation

Selena Gomez ne serait-elle plus célibataire ? La chanteuse a officialisé son couple avec le producteur Benny Blanco sur le compte Instagram «PopFaction», en likant et commentant l’un des posts du compte fans. Sous la publication : «Selena Gomez semble confirmer qu’elle est en couple.», l’interprète de «Lose You to Love Me» a simplement écrit : «Ce sont les faits».

Elle a également liké le post où apparait ce message: «Des rumeurs disent que Selena Gomez sort avec le producteur Benny Blanco».

Ce n’est pas tout ! Selena Gomez défend également son compagnon en interagissant avec les haters sur Instagram. Dans un des commentaires, elle écrit: «Il m’a traitée bien mieux que n’importe quel autre être humain sur cette planète.» ou encore «Il est meilleur que tous ceux avec qui j’ai été. Ce sont les faits.»