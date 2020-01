Selena Gomez dévoile la version acoustique de «Lose You To Love Me»

Ce titre est un succès mondial. Il y a quelques semaines, Selena Gomez a signé son grand retour dans le monde de la musique. Au même moment, elle a dévoilé «Look At Her Now» mais également «Lose You To Love Me». Pour les fans, cette dernière chanson est l’une des préférées du dernier album de l’artiste.

De nombreux internautes pensaient dans un premier temps que ce morceau était dédié à son ex, Justin Bieber. Et pour cause, à travers les paroles la jeune femme se livre sur une précédente histoire d’amour, qui l’a brisée. Cette fois-ci, Selena Gomez a partagé une autre version de la chanson. Toujours filmée en noir et blanc, elle est assise derrière un piano.