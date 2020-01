Selena Gomez et Hailey Baldwin repérées dans le même restaurant !

Entre Selena Gomez et Hailey Baldwin, les relations ne sont pas au beau fixe. Depuis que Selena Gomez et Justin Bieber se sont séparés, le chanteur a retrouvé l’amour dans les bras de sa femme, Hailey Baldwin Bieber. Un choc pour l’ex de l’interprète de «Yummy». Sûrement une coïncidence, mais peu de temps après leur mariage en Caroline du Sud, Selena Gomez a surpris les fans en dévoilant un nouveau moreau «Lose You To Love Me».

Pour les internautes, cela ne fait aucun doute le titre est adressé à Justin Bieber, et par la même occasion à Hailey. Les deux jeunes femmes se sont alors expliquées par médias interposés. La situation a vite été calmées par la chanteuse «Soyez gentils avec tout le monde, peu importe la situation, si vous êtes mes fans ne soyez pas rudes envers les autres».