Sam Smith: son nouvel album «Love Goes» disponible le 30 octobre!

C'est désormais officiel ! Après avoir repoussé la sortie de son nouvel album - et changé le nom de l'opus - en raison de la crise sanitaire et des événements tragiques survenus ces derniers mois, Sam Smith a finalement confirmé la date de parution de son prochain projet musical.

Le vendredi 30 octobre prochain, les fans de l'artiste britannique pourront écouter en intégralité «Love Goes» qui comprendra pas moins de 17 morceaux, dont certains extraits déjà dévoilés à l'image de «How Do You Sleep?», «To Die For», «Diamonds», «I'm Ready» en collaboration avec Demi Lovato ou encore «My Oasis» avec Burna Boy.

Cet opus, d'ores et déjà très attendu, succédera à «The Thrill of It All» (2017) et à «In the Lonely Hour» sorti en 2014.