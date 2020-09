Sam Smith: sa magnifique reprise de Simon & Garfunkel au réveil

Quoi de mieux que de se réveiller avec la voix envoûtante de Sam Smith? Afin de faire un beau cadeau à ses 15 millions d'abonnés sur Instagram, l'interprète de «Ready» en collaboration avec Demi Lovato a offert une reprise.

Torse nu - laissant apparaître son tatouage sur le bras - et de profil, l'artiste britannique a interprété le morceau «A Bridge Over Troubled Waters» de Simon & Garfunkel: «Je me réveille en chantant cette chanson aujourd'hui», a-t-il commenté.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette reprise a séduit ses fans. En quelques jours, le chanteur a récolté plus d'un million de likes et des centaines de commentaires. Parmi eux, ceux d'Orlando Bloom ou encore Disclosure.