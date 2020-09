Sam Smith offre une danse contemporaine dans le clip de «Diamonds»

Écoutez «Diamonds» de Sam Smith sur la radio digitale NRJ NEW HITS FRIDAY

Après plusieurs jours d'attente, Sam Smith a finalement dévoilé son tout nouveau hit, baptisé «Diamonds» ce vendredi 18 septembre.

Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule... L'artiste britannique a aussi prévu un clip pour accompagner ce morceau. Réalisée par Luke Monaghan, la vidéo met en scène le chanteur, en train de danser seul, dans une maison inabitée par un temps d'orage.

Partagé sur YouTube ce vendredi 18 septembre, le clip a déjà cumulé près de 500 000 vues. Notons que le réalisateur a déjà travaillé aux côtés de Sam Smith pour trois de ses clips: «Writing's on the Wall», «I'm Not the Only One» ou encore «Leave Your Lover».