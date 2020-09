Sam Smith dévoilera «Diamonds» le 18 septembre!

Sam Smith est de retour! Après quelques semaines loin des projecteurs, l'artiste britannique a confirmé la sortie imminente d'un nouveau hit. Il s'agit de «Diamonds» disponible dès ce vendredi 18 septembre.

Ce morceau s'inscrit dans le nouveau projet musical du chanteur, déjà porté par le morceau «My Oasis» en collaboration avec Burna Boy, dévoilé fin juillet dernier. Il s'agit d'un troisième album, dont le nom a été changé en raison de la crise sanitaire, et repoussé.

Face aux derniers événements, Sam Smith a préféré retourner en studio quelques temps: «J'y ai beaucoup réfléchi ces dernières semaines et j’ai le sentiment que le titre de mon album et sa sortie imminente ne conviennent pas. J'ai donc pris la décision de continuer à travailler et d'apporter d'importantes modifications au disque.»