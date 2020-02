Roméo Elvis et Lacoste: la future collaboration très attendue

Et ce pour une seule et même raison. C’est un rappeur. Sur son compte Twitter, Roméo Elvis ne s’est pas caché du refus de Lacoste, et a exposé le problème aux yeux de tous. «Ah parce que vous pensez vraiment que Lacoste me file des sapes en fait ? Non ça serait trop facile… ». Ce à quoi un internaute a répondu : «Propose toi comme égérie vu ton niveau».

Et la réponse finale du chanteur fut : «J’ai des propositions de grosses marques de haute couture (vraiment pas des trucs de merde) mais Lacoste refuse de collaborer avec moi parce que je fais du rap». Mais heureusement pour le rappeur, depuis ce tweet, Lacoste a changé sa ligne directive et a réservé une belle surprise à Roméo Elvis…

Roméo Elvis et Lacoste, la collection Printemps 2020

Après cette histoire qui a terni l’image de la marque pendant quelque temps, Lacoste s’est rattrapé en demandant à Moha La Squale, célèbre rappeur français, d’être une des égéries. Selon Marine Oudinot, chargée des relations entre cet artiste et l’enseigne : «Lacoste a compris et pris conscience de l’évolution du marché et de la nouvelle clientèle séduite par leur enseigne, ils attendaient simplement de trouver l’artiste en totale cohésion avec les valeurs de la marque. Aujourd’hui, Lacoste ne regrette pas ce choix de partenariat. Ils ont été surpris par l’ampleur médiatique qu’a pris cette collaboration».