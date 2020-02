Post Malone dévoile encore un nouveau tatouage sur le visage

Pourquoi Post Malone est-il passionné par les tatouages?

Post Malone a, aujourd’hui, un visage inoubliable. Le rappeur américain possède au moins une dizaine de tatouages sur la tête. En 2018, il avait d’ailleurs surpris tous ses fans en se faisant inscrire sous les yeux « Always Tired», soit en français, «Toujours Fatigué».

Mais pourquoi Post Malone a-t-il ce besoin d’avoir autant de tatouages? Lors d'une interview avec Tim Westwood, en juillet 2017, l’artiste américain: «J'ai essayé de faire des tatouages avec le même nombre de lettres, même s'il y a plus de lettres dans «always» que dans «tired». Mais j'étais fatigué, donc je ne m'en suis pas rendu compte. Et puis... Tout pour emm*rder ma mère. C'est pas cool, mais de toute façon, j'ai plus un visage radiophonique, donc bon... Pourquoi pas?».