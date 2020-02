Post Malone: «Circles» bat un record !

Post Malone, un style atypique

Si le chanteur reste aussi longtemps en tête des classements, c’est parce que son style et son univers plaît énormément à ses fans. En effet, l’artiste affirme et affiche un look bien à lui depuis de nombreuses années. Bien connu pour être un grand adepte des tatouages, récemment un petit nouveau est venu compléter sa collection.

Post Malone s’est fait tatouer une scie circulaire sur la joue. Ce dessin vient s’ajouter au gant médiéval également sur son visage et à l’inscription «Toujours fatigué» sous ses yeux. Une façon pour lui de se démarquer des autres et de rendre son visage inoubliable.