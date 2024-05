Louane met en vente son dressing pour la bonne cause

Qui veut se procurer le sac ou encore les baskets de Louane ? Marraine de l'association Belle et Rose, la star aux 1,2 million d'abonnés a décidé de s'engager pour la bonne cause. La chanteuse de « Secret » met en vente son dressing afin de récolter des dons pour la lutte contre le cancer du sein. « Je suis ravie de m’associer avec Vinted, une plateforme que j’utilise au quotidien (...) Pour moi, la mode est indissociable de la seconde main aujourd’hui, et je suis contente de pouvoir vendre certaines de mes pièces au profit de cette cause qui me tient à cœur », a-t-elle déclaré dans un communiqué de presse.

Des bénéfices pour la science, mais pas que...

Pour participer à cette initiative, les fans de l'artiste et les utilisateurs de la plateforme sont invités à se connecter sur le compte Vinted de Louane, qui s'intitule louane.officiel, le 9 mai à 15h. Ils pourront y retrouver une sélection d'une trentaine de pièces déjà portées par la chanteuse, allant de 5 euro à 300 euros. La sélection est par ailleurs déjà disponible, mais l'achat encore indisponible.