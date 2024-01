Pharrell Williams : sa vie bientôt racontée en Lego au cinéma

« Superman », « Star Wars », « Le Seigneur des Anneaux »... Ces univers ont été déclinés maintes et maintes fois, en série, jeux vidéos ou encore dessin animés. Mais une adaptation fait de plus en plus l’unanimité : celle en « Lego ». Le jeu de construction de briques s’est en effet infiltré dans de nombreuses franchises bien connues, et a même été au cœur de nombreuses adaptations cinématographiques comme « La Grande Aventure Lego » ou « Lego Batman ».

Après avoir collaboré avec Fortnite, la marque danoise va bientôt prêter ses briques à Morgan Neville, réalisateur oscarisé pour son documentaire « 20 Feet from Stardom », sur les choristes du rock qui n’ont jamais eu l’occasion de percer dans l’industrie de la musique. Dans cette aventure Lego, le cinéaste racontera l’histoire de Pharrell Williams, en collaboration avec le chanteur. Ce dernier a annoncé sur ses réseaux sociaux la parution le 11 octobre prochain de ce biopic intitulé « Piece by Piece », « pièce par pièce » en français. L’occasion de se plonger dans les origines de l’interprète de « Happy », devenu une légende de la musique, et mais aussi un artiste marquant de la mode.