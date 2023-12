Pharrell Williams est de retour avec un nouveau titre, et c’est du lourd

L’homme aux multiples casquettes a fait appel au rappeur Swae Lee et à Rauw Alejandro afin d’incarner cette composition. La synergie entre les trois hommes se fait ressentir dès les premières secondes du titre, et confirme tout aussi immédiatement le génie artistique de Monsieur Williams.

Le clip réalisé par le belge Maxime Quoilin montre l’envers des rues de Hong-Kong, ses néons et ses reflets pour un rendu visuellement hors normes. On y voit les trois stars danser et s’amuser, dans les dernières pièces de la collection « LV » bien évidemment.

Entre luxe et urbanité, Pharell Williams signe un retour en force, qui a émerveillé les heureux spectateurs du défilé de sa marque, qui ont eu la chance de voir le clip en avant-première à la fin de la soirée. Ainsi, le directeur-producteur-rappeur-styliste gagne pour l’instant le pari de conjuguer ses passions, et il le fait très bien !