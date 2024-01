Hatik nous partage sa conception de l’amour dans “Inspirés”

Dans son deuxième album, “Niyya”, Hatik, de son vrai nom Clément Penhoat, nous partage le single “Shoot”, une chanson d’amour légère issue de son association avec Renaud Rebillaud, compositeur de génie. Ce dernier a inspiré le chanteur dans son écriture, grâce à des notes subtilement choisies.

Hatik : “J'avais envie de faire une chanson d'amour légère. J'arrivais sur la fin de l'album, j'avais pas mal de morceaux, mais je sentais qu'il me manquait un petit peu cette touche-là.”

Cette composition, la plus légère de l’album “Niyya”, est un shoot d’espoir et de lumière dans lequel Hatik raconte le quotidien d’un couple au sein duquel les sentiments triomphent toujours malgré les conflits. Entre affection et tendresse, il nous confie sa conception de l’amour dans le nouvel épisode d’“Inspirés”.