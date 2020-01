Justin Timberlake, Miley Cyrus, Alicia Keys, Daft Punk… les plus grands duos de l'album "Girl" de Pharrell Williams

Pharrell Williams et les Daft Punk

En 2013, Pharrell Williams participe au succès planétaire du hit "Get Lucky" enregistré avec les Daft Punk. Quelques mois plus tard, le chanteur américain et les spécialistes français de la musique électronique renouvellent leur collaboration. Pour l’album "GIRL", Pharrell Williams peut compter sur la présence des artistes aux célèbres casques pour le hit "Gust Of Wind". Avec le hit "Lose Yourself to Dance", il s’agit donc de la 3e collaboration entre Pharrell Williams et les Daft Punk en quelques mois seulement. À noter que "Gust Of Wind" est officiellement le 6e single promotionnel de l’album "GIRL".

Pharrell Williams et Justin Timberlake

Deuxième duo incontournable de l’album "GIRL", celui enregistré avec Justin Timberlake a connu un succès plus limité (il faut dire que le hit "Happy" a largement écrasé les autres singles de l’album). Le titre témoigne pour autant d’une collaboration pérenne entre le chanteur synesthète et l’ex-compagnon de Britney Spears. Depuis plusieurs années en effet, Pharrell Williams et Justin Timberlake ont pris l’habitude de se retrouver en studio et plus ponctuellement sur scène.

Pharrell Williams et Miley Cyrus

Révélée adolescente dans la série "Hannah Montana", Miley Cyrus s’est amusée au début des années 2010 à enchaîner les collaborations. Après Justin Bieber, Will.i.am ou encore Nick Jonas lors d’un concert, l’interprète du hit "Wrecking Ball" s’autorise un duo avec Pharrell Williams. Pour l’album "GIRL", les deux compatriotes enregistrent la chanson "Come Get It Bae".

Pharrell Williams et Alicia Keys

À quelques exceptions près (on pense notamment au hit "Empire State of Mind" avec Jay-Z en 2009), on ne peut pas dire qu’Alicia Keys est une habituée des duos. Pharrell Williams fait donc partie des artistes qui ont eu la chance de collaborer avec la chanteuse aux 12 Grammy Awards. Sur une chanson signée Pharrell Williams et Augello-Cook, Alicia Keys livre une nouvelle performance vocale aux côtés de Pharrell pour le single "Know Who You Are". De la même manière que Pharrell Williams ne semble pas vieillir, la voix d’Alicia Keys semble être toujours la même qu’à ses débuts, il y a près de 20 ans !

Pharrell Williams, véritable expert en duos

Pharrell Williams n’a pas attendu la sortie de son album "GIRL" pour s’offrir quelques collaborations prestigieuses. Depuis ses débuts dans la musique, le chanteur né en Virginie enchaîne les duos avec des artistes de renom. Dans les années 2000, on découvre ainsi la voix du chanteur aux côtés de Jay-Z, de Britney Spears, de Snoop Dogg ou encore de Robin Thicke (bien avant le célèbre "Blurred Lines"). Plus tard, des artistes comme Mika et Pitbull s’associeront eux aussi à Pharrell Williams pour la sortie d’un nouveau hit.