Pharrell Williams : ses hits utilisés pour des publicités

Une publicité pour de la glace

Pharrell Williams est un habitué des hits de l’été. Il est d’ailleurs assez rare de passer une saison estivale sans apprécier un nouveau titre du chanteur américain. Et qui dit été, dit très souvent glace. En 2017, la marque Häagen-Dazs décide d’utiliser la chanson "Come Get It Bae" de Pharrell Williams pour promouvoir un pot de crème glacée. Sorti en 2013, le titre est extrait de l’album "Girl" écoulé à plus de 500 000 exemplaires rien qu’aux États-Unis. Dans la publicité, le pot de crème glacée se trouve de son côté entre de bonnes mains.

Une publicité pour une boisson énergisante

Pharrell Williams pensait-il enregistrer un hit qui donnerait envie de boire et de manger au moment de composer "Come Get It Bae"? Bien avant la marque Häagen-Dazs, un autre géant de l’industrie alimentaire avait déjà eu l’idée d’utiliser le single du chanteur, producteur, et créateur de mode à des fins commerciales. En 2014, un spot publicitaire pour la marque Red Bull faisait découvrir aux téléspectateurs le titre de celui qui, malgré les années, semble toujours rester aussi jeune.

Une publicité pour une voiture

Les constructeurs automobiles font partie de ceux qui utilisent le plus souvent les musiques des artistes pour donner de l’énergie à leurs publicités (Jeep avec Michael Jackson, Hyundai avec les Maroon 5, etc.). Pour séduire les conducteurs et conductrices avec sa Fiat 500, le constructeur automobile italien décide en 2015 de mettre en scène sa citadine avec la musique de Pharrell Williams. Pour ce spot TV, c’est le hit "Just A Cloud Away" qui est retenu. Les cinéphiles qui sont allés voir le film "Moi, moche et méchant 2" à sa sortie au cinéma en 2013 auront sans doute également reconnu ce titre. "Just A Cloud Away" de Pharrell Williams est en effet extrait de la BO du film retraçant les aventures des célèbres Minions. Notons que ce n’est pas la première fois que Fiat s’appuie sur le talent musical de Pharrell Williams. En 2014 déjà, le constructeur automobile utilisait le hit "Happy" pour une autre de ses publicités.

Une publicité pour une enceinte nomade

Il aurait été étonnant qu’aucune autre marque ne profite du succès interplanétaire de "Happy" pour promouvoir ses produits. Comme Fiat, l’entreprise Beats Electronics a elle aussi décidé d’utiliser ce hit (qui aurait pu avoir un tout autre titre) pour dévoiler les arguments de vente de son enceinte nomade. Du côté des fans du chanteur, on apprécie évidemment cette publicité enregistrée en compagnie de Pusha T. Du côté de la concurrence, on relève parfois le manque de créativité des publicitaires qui ne font que s’appuyer sur le travail du partenaire des Daft Punk sur "Get Lucky" pour séduire les téléspectateurs.