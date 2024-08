Harry Styles au concert de Niall Horan : un bon présage pour les One Direction ?

Ce dernier semblait grandement apprécier le spectacle. La preuve ? Sur plusieurs vidéos prisent par des fans, l’interprète de « As It Was » danse pendant que son acolyte interprète « Stockholm Syndrome », morceau iconic des One Direction.

Et si les One Direction faisaient leur grand retour en 2024 ?

D’autres vidéos montrent également Harry se dirigeant vers les coulisses après le concert pour passer du temps avec Niall. Ont-ils décidé de remonter le moral de leurs fans ? L’année dernière en tout cas, Harry Styles avait déclaré sur le plateau du Late Late Show « Il ne faut jamais dire jamais ». Tous les espoirs d’une reformation sont donc permis…