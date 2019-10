Nicki Minaj en duo avec DaBaby sur un hit qui sort vendredi 27 septembre!

Nicki Minaj: bientôt un nouvel album

Et si la star de 36 ans collabore avec d’autres artistes, Nicki est elle-même en plein travail. Avant qu’elle prenne sa retraite afin de fonder une famille, l’interprète de «Megatron» va sortir prochainement un nouvel opus.

Dans une interview accordé au magazine Elle, la chanteuse a avoué que le plus gros travail a déjà été fourni et qu’il ne lui reste plus que quelques finitions avant de dévoiler l’opus.