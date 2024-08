Le beau geste de Niall Horan envers sa plus jeune fan

Mais alors qu’il est sur les routes d’Amérique du Nord pour son « The Show World Tour », Niall Horan a fait un crochet par Washington D.C pour assurer sa représentation mais également pour faire une belle surprise à sa mini super fan. « Nous avons invité la petite Ari au concert. Elle m'avait déjà fait un gâteau, alors je lui en ai acheté un », a déclaré Niall en montrant un adorable gâteau sur lequel on pouvait lire : “Welcome to The Show Ari”. Un gâteau que le chanteur est venu lui apporter en personne, rien que ça.

Une surprise mémorable. En un rien de temps, le chanteuse et la fillette ont trouvé plein de choses à partager, dont un jeu de golf qu'Ari a offert à Niall. Elle lui a ensuite montré son adorable pancarte indiquant que ce serait son premier concert. Sur Tiktok, la maman de toute jeune fan a publié les coulisses de cette improbable rencontre que sa fille de 4 ans n’est pas près d’oublier.