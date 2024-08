Will Smith évoque l’incident de la gifle dans son nouveau single « Work Of Art »

Un nouvel album après 19 ans

Dans une entrevue accordée en mai au compte Instagram Black Film Allies, l’interprète de Richard Williams a dévoilé également la sortie prochaine d’un tout nouvel album : « Au cours de l'année et demie écoulée, j'ai été en studio. J'ai un projet qui est le projet musical le plus personnel et le plus puissant que j'ai jamais fait. L'idée de la musique est de ‘danser dans les moments les plus sombres’ ».

Cette dernière idée pourrait d’ailleurs donner son titre à l’album. Un compte Instagram ainsi qu’un site web portant le nom de « Dance in Your Darkest Moments » sont actuellement en développement. La chanson « You Can Make It », interprétée lors des derniers BET Awards du 30 juin, pourrait éventuellement figurer sur cet album, mais cette information n’a pas été officialisée. Will Smith n’a par ailleurs pas communiqué de date de sortie pour ce projet.