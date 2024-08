Snoop Dogg : Flamme Olympique, consultant… Le rappeur au cœur des JO de Paris

Jeux Olympiques 2024 : Snoop Dogg au cœur de la vie des athlètes

Mais c’est toujours derrière le micro qu’il est le meilleur, et la chaîne américaine NBC l’a bien compris. Pour le plus grand bonheur des téléspectateurs, Snoop Dogg occupera le poste de consultant pour les JO de Paris pour le diffuseur historique des Jeux Olympiques aux États-Unis, aux côtés de 70 reporters et d’une centaine de journalistes. Le rappeur rejoint les rangs de l’émission « Primetime in Paris » animé par le célèbre Mike Tirico. En guise de préparation, le rappeur s’est notamment entrainé à parler français avec sa petite fille, comme il l’a démontré, il y a quelques semaines, dans une vidéo aussi tendre qu’hilarante.

Sa toute nouvelle mission sera de faire découvrir « l’autre côté de la vie des athlètes » en allant à leur rencontre, mais aussi celle de leurs amis et leurs familles, le tout en explorant la capitale française. A 52 ans, le pilier du hip-hop le reconnait, c’est « un honneur incroyable » que de représenter les États-Unis en Europe, une opportunité qu’il compte bien traiter avec « un immense respect ». « J’aurai le meilleur comportement possible et en forme olympique, toujours avec le sourire », a-t-il promis lors de la conférence de presse. Nul doute que ce sera le cas pour celui qui tend à s’illustrer comme la mascotte américaine des JO de Paris 2024.