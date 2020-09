Miley Cyrus sur NRJ: «Je sortirai mon nouvel album quand tout le monde pourra se réunir»

Même si Miley Cyrus n’était pas présente physiquement dans les locaux d’ NRJ, Cauet a trouvé la solution pour lui faire un gros câlin… Virtuellement à travers l’écran! «Je préfèrerais être présente dans le studio avec vous.», a déclaré la chanteuse.

Celle qui cartonne avec son dernier single «Midnight Sky» s’est confiée sur son confinement aux Etats-Unis. Un isolement qui lui a permis de créer de nouveaux morceaux: «Je suis devenue créative la nuit. Parce que d’habitude mes journées sont bien remplies et ça fait quinze ans que je travaille sans arrêt. J’ai toujours pu extérioriser mon énergie. J’ai donc commencé à composer et écrire, la nuit, quand personne n’est là pour que je puisse me concentrer.»

Miley Cyrus inspirée par Britney Spears et Metallica

Miley Cyrus serait donc très inspirée, en ce moment. Mais les fans devront tout de même patienter avant de pouvoir écouter son nouvel album. La chanteuse n’a prévu de sortir que des singles pour le moment à cause de la situation sanitaire mondiale. «Ma musique parle de connexions et je veux être capable de pouvoir le sortir quand tout le monde pourra se réunir. Je ne sortirai que des singles jusqu’à ce moment-là.», a expliqué la superstar au micro de Cauet.

Stouf a quand même essayé d’en savoir un peu plus sur ce prochain opus. Sera-t-il dans la lignée de «Midnight Sky» aux sonorités disco? Pas forcément! «On a toujours beaucoup de pression quand on sort le premier single parce que tout le monde s’attend à ce qu’il donne la couleur du premier album qui va suivre. Mes goûts musicaux vont de Britney Spears à Metallica. L’album s’inspirera de ce que je suis et de toutes mes différentes inspirations et influences.», révèle Miley Cyrus.