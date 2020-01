Miley Cyrus: snobée par les Grammy Awards à cause du cannabis?

Miley Cyrus aurait-elle été vexée de ne pas être invitée aux Grammy Awards 2020? La chanteuse a partagé sur son compte Instagram une vidéo d’elle sur la scène des MTV European Music Awards de 2013. La star était venue récupérer son prix pour le clip de l’année, «Wrecking Ball» et avait une fois de plus joué la carte de la provocation.

On l’entend dire: «Je n’ai pas de place dans mon sac pour le trophée mais j’ai trouvé ça…» Miley Cyrus avait alors sorti et allumé un joint devant de nombreux téléspectateurs.

En légende de cette vidéo souvenir, Miley Cyrus a écrit: «Et on se demande pourquoi je ne suis plus invitée aux cérémonies de récompenses…». Une petite pique à l’attention de l’académie des Grammy Awards qui célébrait sa soixante-deuxième édition, dimanche dernier, à Los Angeles et qui n’avait pas convié l’interprète de «Nothing Breaks Like a Heart».