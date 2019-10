Miley Cyrus a évité le pire après l’arrestation d’un fan dérangé

Les fans de Miley Cyrus sont nombreux. Et parmi eux, un homme dérangé, malintentionné, prêt à tout pour approcher l’interprète de «Mother’s Daughter».

Selon les informations rapportées par le site TMZ, David R., âgé de 42 ans, se trouvait dans la foule lors du concert de la star à Las Vegas organisé par iHeartRadio. L’homme était déjà surveillé par le service de sécurité de Miley Cyrus.

Et pour cause, David R. prévoyait d’avoir un enfant avec l’ex-compagne de Liam Hemsworth. C’est en tout cas l’information donnée par le site américain. Rapidement identifié par les gardes du corps de la chanteuse, l’homme a aussi déclaré pouvoir ressusciter Michael Jackson, Prince ou encore Tupac.

Miley Cyrus dans la tourmente

Ces derniers jours semblent compliqués pour l’artiste. Après avoir échappé au pire avec ce fan dérangé, Miley Cyrus doit aussi faire face à une autre rupture. Alors qu’elle avait annoncé sa séparation d’avec Liam Hemsworth, la chanteuse a été aperçue au bras de Kaitlynn Carter.

Malheureusement, selon plusieurs sources proches de la star, leur idylle serait déjà terminée: «Miley et Kaitlynn ont rompu, peut-on lire dans les colonnes de People. Leur romance d’été s’est éteinte et elles ne sont plus dans une relation amoureuse.»