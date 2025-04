Marine (Star Academy) partage les coulisses de son deuxième single

A quelques semaines de la fin de la tournée Star Academy, les candidats de l'émission sont déjà tournés vers le futur, dévoilant tour à tour leurs nouveaux projets musicaux. Récemment, c'était au tour d’Emma, qui sortait son premier single intitulé "Barbie". C'est désormais au tour de la grande gagnante de l’émission, Marine, de teaser un tout nouveau single.

En effet, c’est sur son compte Instagram, et plus précisément dans son canal, suivi par plus de 120.000 abonnés, que la Lilloise a partagé un aperçu très prometteur de ce qui semble être un morceau inédit. Une vidéo que la jeune femme n’a pas tardé à repartager en story en écrivant : "Peut-être que je commence à teaser l’album, oui, peut-être…" De quoi rapidement enflammer les réseaux sociaux.