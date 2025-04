Star Academy : pourquoi Marine n'est-elle pas dans les vlogs de Maureen ? Sa réponse cash

Sans détour, elle répond immédiatement d’un ton sec et amusé : "Parce que Marine, elle dort !" avant d’ajouter : "Elle fait la sieste dans le bus. Voilà ! Ok ? Donc si je ne suis pas là, il n'y a pas de question à se poser. Il n'y a pas d'embrouilles. Y'a rien. Pas de théorie du complot. Juste, je me repose. Je ne suis pas là quand ça filme. Mais y'a aucun souci."

Les filles de la Star Ac' complices

Une réponse qui a visiblement amusé ses camarades, puisque Maïa a immédiatement réagi avec une touche de tendresse : "Ah, j'aime quand tu parles comme ça, embrasse-moi". Un échange complice qui s'est conclu par un baiser sur la bouche entre les deux amies, déclenchant les rires.

Pas de tensions en coulisses, juste une Marine qui préfère recharger ses batteries ! Et le périple continue : la troupe du Star Academy Tour fera escale ce vendredi 4 avril au Zénith d'Auvergne à Clermont-Ferrand. Nul doute, les anciens élèves auront encore de nouvelles anecdotes à partager avec leur public.