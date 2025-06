Marine annonce une tournée et partage des extraits de son premier album "Coeur Maladroit"

Marine tease trois titres inédits

En plus de son album et sa tournée, Marine a présenté trois extraits inédits issus de son futur opus, en direct. Chacun d'entre eux est porteur d’une histoire personnelle, qu'elle explique au micro de Yann Barthès.

"Fille Ordinaire", co-écrit avec Eddy de Pretto

La chanteuse, qui avait dévoilé dans une interview pour NRJ comment une telle collaboration avec Eddy de Pretto avait pu naitre, a partagé quelques minutes du titre "Fille Ordinaire". Un morceau que le chanteur n'aurait pas pu écrire autrement. Marine révèle, en effet, les coulisses de cette chanson : "Il m'a dit : 'Je n’ai pas regardé la Star Ac, mais c’est comme ça que je te vois, comme une fille ordinaire'. C’est venu comme ça".

"Dalida", un hommage à sa grand-mère atteinte de la maladie d’Alzheimer

"Au début je ne voulais pas en parler, j’étais dans le déni", confie-t-elle à Yann Barthès au sujet de la maladie d'Alzheimer de sa grand-mère. Le déclic vient alors d’un repas de famille : "Elle (sa grand-mère) adore Dalida depuis toujours, elle connait toutes ses chansons par cœur. Mon père passe un vinyle de Dalida, et ma grand-mère me regarde et me dis hyper premier degré : ‘Elle ne fait plus rien Dalida en ce moment ?’ j’étais morte de rire et je n’ai pas osé lui dire", confie la chanteuse. Un moment drôle et à la fois déchirant qui a inspiré ce morceau poignant. "Ce qui est marrant, c’est qu’elle l’a écouté et à la fin elle me dit : 'Mais elle est morte Dalida.' Je me suis dit que c’était exactement pour ça que je l’ai écrite".

"Les gens biens", un clin d’œil sincère à sa région

L’artiste originaire du Pas-de-Calais n’a pu s’empêcher de rendre également hommage à ses terres natales."Je voulais donner une touche d’humour et désamorcer les clichés en parlant de ma région, je ne voulais pas faire un hymne non plus, juste quelque chose de touchant", explique-t-elle. Un jolie message pour son entourage et ses racines qu'elle défend depuis ses débuts.