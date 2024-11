Grand Corps Malade partage un duo avec son fils de 11 ans

Dans la famille de Grands Corps Malade, le goût des mots se transmet de père en fils. Preuve en est dans "Plus de reflets", la réédition de son album "Reflets", le slameur dévoile six nouveaux titres dont un duo avec son fils !

À peine âgé de onze ans, le deuxième enfant de Fabien Marsaud s'illustre déjà par sa plume prometteuse dans ce morceau intitulé "C'est moi qu'écris mes textes". "J'ai pas non plus 1000 talents / Mais je sais faire quelques petites choses / Tu sais, je suis pas très bon en maths / Moi je suis là, j'avance et je pose", sont les premières phrases du couplet du jeune garçon.