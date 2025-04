Louane à l’Eurovision 2025 : comment voir sa prestation samedi soir au Stade de France ?

Un évènement à ne pas louper. Louane va dévoiler et interpréter son nouveau titre ce samedi 15 mars au Stade de France, lors du match du Tournoi des Six nations entre la France et l'Écosse. C'est avec cette chanson que la musicienne de 28 ans défendra les couleurs de la France lors de la prochaine édition de l’Eurovision.

Un enjeu de taille : "Ça va être le moment le plus important de toute ma carrière parce que je suis un peu installée en France et dans le cas où ça ne se passerait pas bien, ce ne serait pas facile de revenir derrière. C'est un gros risque dans ma carrière", confesse la chanteuse à 20 minutes.

Comment suivre la prestation de Louane ?

Pour découvrir la chanson de Louane, il faudra attendre la mi-temps du match de rugby. Une performance à suivre en direct sur France 2 aux alentours de 21h40.

"La seule chose que je peux dire est que Louane ne sera pas seule sur ce gazon du Stade de France samedi, confie Alexandra Redde-Amiel. La mise en scène a été pensée pour l’enceinte, réfléchie pour faire plaisir au public mais aussi pour que le rendu à l’antenne soit très beau", a d’ailleurs promis la directrice des divertissements et jeux de France Télévisions, à 20 minutes.