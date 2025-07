Lola Young dévoile "d£aler", son nouveau single prometteur

Le compte à rebours est lancé avant la sortie de "I’m Only F**king Myself", le nouvel album de Lola Young, qui sera disponible le 19 septembre prochain. D'ici là, la sensation pop britannique dévoile un nouveau single extrait de ce troisième opus très attendu, "d£aler". Une chanson qui pourrait bien devenir un nouveau hit, à l'instar de "Messy", la bombe lâchée il y a un peu plus d'un an par la jeune londonienne.

Dans un récente entretien entre la chanteuse et Elton John, la star britannique de "Tiny Dancer" a affirmé qu'il pariait sa maison sur le fait que "d£aler" se classerait au sommet des charts. Avec sa rythmique entrainante et sa mélodie absorbante, ce nouveau titre se laisse adopter dès la première écoute.