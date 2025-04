Linkin Park annonce son nouveau single et promet du lourd !

Actuellement en pause dans sa tournée mondiale, le groupe Linkin Park vient de dévoiler à ses fans la sortie imminente de son nouveau titre "Up From The Bottom" sur son compte Instagram. Dans une vidéo, on aperçoit Mike Shinoda et Emily Armstrong en studio, qui commente en légende : "Nouvelle chanson "Up From The Bottom” - disponible le 27 mars".

Ce teaser intervient dans le sillage des épisodes publiés ces dernières semaines sur la chaîne Youtube du groupe, intitulés LPTV ‘FROM ZERO, qui permettent aux fans de suivre la tournée FROM ZERO, et dans lesquels quelques indices transparaissaient déjà au sujet de ce futur single.