Imagine Dragons au cinéma : le groupe dévoile un extrait de son film concert

La sortie de leur film concert est imminente. Les stars d'Imagine Dragons l’avaient annoncé en février dernier, pour le plus grand bonheur de leurs fans : le "Live from the Hollywood Bowl" sera dévoilé le 29 mars dans les cinémas français.

Sur YouTube, l'équipe de Dan Reynolds vient de partager un extrait du tant attendu long-métrage. On y entend le fameux hit "Whatever It Takes", tiré de l'album "Evolve", sublimé par de magnifiques arrangements symphoniques joués par plus de 50 musiciens.