Lenie se livre à cœur ouvert dans son nouveau single "Lumière"

La chanteuse révélée dans la Star Academy met en avant son côté Rihanna dans sa nouvelle chanson. Après une coupure des réseaux de plusieurs mois afin de se concentrer sur la création de son premier album, Lenie dévoile un single inédit très obstiné avec des sonorités R&B, intitulé "Lumière".

"J’ai grandi, j’ai muri, j’ai pris conscience de ce qui m’animait", scande-t-elle dans l’introduction de son morceau. Désormais sûre de ses choix, l’artiste semble vouloir prendre en main son avenir et sa carrière. "Je ne veux plus avoir peur d’être moi, partir de leur emprise, avoir le choix. Je décide de prendre mon chemin comme je l’entend".

La dernière gagnante de Danse avec les Stars se dit "Tellement fière" d’enfin pouvoir délivrer son nouveau single qui "retranscrit tellement de choses importantes" à ses yeux. "Aujourd’hui je me livre à vous. J’espère qu’il vous plaira", se confie-t-elle sur ses réseaux sociaux.