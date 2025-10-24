Un univers poétique singulier. A 31 ans, Léman a su se démarquer en proposant des ballades intimes et authentiques qui font fondre le cœur des fans.
"Adieu Musique", son premier album sorti ce vendredi 24 octobre, est comme un hommage à cet art qu'il aime tant mais dont il a parfois douté.
Inspiré par Jeff Buckley et bercé par AC/DC et Pink Floyd, Léman en a gardé un timbre rock qu'il a su ponctuer de douceur.
L'album, très riche, est à l'image de ce paradoxe. Il entremêle des titres déjà sortis mais remaniés tels que la version acoustique de son succès "Les étoiles", et des chansons plus rythmées et intenses comme "Tes Yeux-Phares".
Son concert à la Cigale prévu le 30 octobre est également un beau cadeau à ses fans, qui ont accueilli l'album avec beaucoup d'enthousiasme.
Léman est nommé aux NRJ Music Awards 2025 dans la catégorie "Révélation Masculine Francophone" aux côtés de Dr. Yaro, Guy2Bezbar, Joé Dwèt Filé et Julien Lieb.
Rendez-vous sur TF1 et NRJ, le 31 octobre prochain, pour connaître tous les grands gagnants des NRJ Music Awards 2025 !