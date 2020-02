Lady Gaga: Top 6 des secrets de tournage de «A Star Is Born»

Le film de sa vie ? Il y a un avant et un après «A Star Is Born» pour Lady Gaga. Dès sa sortie en 2018, le long-métrage a été un franc succès. Celle qui interprète Ally à l’écran surprend le monde entier. Réalisé par Braldey Cooper, ce dernier a vu immédiatement vu le talent de l’artiste. D’où son choix judicieux pour l’un des rôles principaux de son projet.

Et alors que tout le monde salue la bande-originale incroyable du film et l’histoire romantique et tragique à la fois de ce couple, de nombreux détails ont échappé aux spectateurs. Des détails révélés qui ont une symbolique bien particulière.

1. Lady Gaga rend hommage à Judy Garland

Ce premier détail n’a pas échappé aux fans de l’interprète de «Somewhere Over the Rainbow». En effet, dans une des séquences, Lady Gaga a tenu à chanter ce célèbre titre. Une façon pour elle de rendre hommage à sa compositrice, Judy Garland. Cette dernière avait, elle aussi, débuté dans le monde du cinéma en jouant un rôle simple et touchant à la fois.