"On s’engueulait tout le temps" : Denitsa Ikonomova balance sur son ancien partenaire dans Danse avec les stars

Alors que la saison 14 de Danse avec les stars bat son plein sur TF1, Denitsa Ikonomova s’est remémorée sa première édition explosive dans l’émission. En 2012, la danseuse et chorégraphe concourait avec le champion de roller Taïg Khris. Un binôme qui l’a emmenée jusqu’en finale, à son grand étonnement : "Taïg Khris, c'était un sportif, mais pas non plus celui qui était trop connu, pour qui les gens auraient voté...", a-t-elle expliqué dans le podcast Objectif Reconversion.

Si devant les caméras, Denitsa Ikonomova et Taïg Khris paraissaient extrêmement soudés, leur collaboration était en réalité très houleuse. "C’était vraiment une relation chien et chat, on était comme un couple marié qui s’aime et qui se déteste. Il sait qu’il m’a beaucoup fait galérer et moi j’étais très contente de me faire éliminer juste avant la finale, il le savait, je lui ai dit : Je vais enfin pouvoir dormir", a avoué la compagne de François Alu avant de certifier : "Je l’aimais beaucoup, mais vraiment... J’avais plus de filtre avec lui, c’est pour ça qu’on s’engueulait tout le temps. On a passé des supers moments aussi, mais un moment donné les caméras sont sorties quand on s’est embrouillé."