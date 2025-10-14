Katy Perry à l'affiche du Lovely Brive Festival 2026

Après les Black Eyed Peas en 2022 et Sting en 2024, la star de la pop devient la troisième grande célébrité internationale à rejoindre le prestigieux palmarès de l’événement. Elle montera sur la scène du Lovely Brive Festival le vendredi 17 juillet.

Ouverte imminente de la billetterie

La billetterie officielle pour voir Katy Perry ouvrira ses portes ce mercredi 15 octobre à 9h. Alors, soyez vifs, les places risquent de partir très rapidement.

Il est d'ores et déjà possible de se procurer le pass 4 jours sur le site officiel du Lovely Brive Festival.