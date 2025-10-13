Jisoo et Zayn Malik réunis sur le titre "Eyes Closed"

Un duo inédit. Le clip cosmique de "Eyes Closed" totalise déjà plus de 20 millions de vues et les commentaires ne tarissent pas d’éloges sur cette collaboration entre Jisoo des BLACKPINK et Zayn Malik, l’ex membre des One Direction. On parle d’une complémentarité absolue entre les deux voix.

Deux galaxies de fans connectées

Les deux artistes aux communautés de fans bien établies ont manifestement réussi le pari de les réunir autour d’une mélodie "catchy" entre pop et R&B. Sur les comptes Instagram de Zayn et de Jisoo, on peut ainsi lire des messages d’adhésion comme "c’est gagnant-gagnant pour les fans de One Direction et de BLACKPINK" ou encore "Zaynsoo est génial".