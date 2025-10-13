Jisoo et Zayn Malik réunis sur le titre "Eyes Closed"

Un duo inédit. Le clip cosmique de "Eyes Closed" totalise déjà plus de 20 millions de vues et les commentaires ne tarissent pas d’éloges sur cette collaboration entre Jisoo des BLACKPINK et Zayn Malik, l’ex membre des One Direction. On parle d’une complémentarité absolue entre les deux voix.
Deux galaxies de fans connectées
Les deux artistes aux communautés de fans bien établies ont manifestement réussi le pari de les réunir autour d’une mélodie "catchy" entre pop et R&B. Sur les comptes Instagram de Zayn et de Jisoo, on peut ainsi lire des messages d’adhésion comme "c’est gagnant-gagnant pour les fans de One Direction et de BLACKPINK" ou encore "Zaynsoo est génial".
Le thème de la chanson semble aussi créer le consensus. Le duo évoque le lâcher-prise nécessaire à la relation amoureuse sur un refrain rythmé par des accords de guitare : "The past can't hurt us if we don't look / Let's let it go, better if we fall in love with our eyes closed".
Le sujet, tendre et universel, a suscité un émoi sur les réseaux depuis la sortie du titre qui promet de rivaliser avec "APT." de Rosé et Bruno Mars.