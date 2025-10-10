"Sentimental" de Gims : le rappeur de retour avec une reprise d’Alain Souchon

Après quatre N°1 consécutifs tous certifiés diamant, le chanteur de "Ciel" offre une nouvelle jeunesse au morceau culte "Foule sentimentale" d’Alain Souchon. Et le pari est osé compte tenu du succès du titre de Souchon.

Le refrain de Gims, "J’suis trop sentimental / C’est pour ça que j’me fais toujours du mal / Malgré mon train d’vie de fou, infernal / J’peux pas me passer de toi" est déjà dans toutes les têtes. Avec "Sentimental", l’artiste signe son 13e single de l’année 2025 et n’est pas près de s’arrêter sur sa lancée.

Il domine actuellement les classements avec "Parisienne", son titre le plus récent sorti à la rentrée en feat avec La Mano 1.9, et a annoncé sortir la réédition de son album "Le Nord se souvient" baptisée "Extension du territoire", où figurera le sample d'Alain Souchon.