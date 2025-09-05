Justin Bieber surprend avec la sortie d'un nouvel album, "Swag II"

Justin Bieber frappe à nouveau là où on ne l'attend pas. Moins de 24 heures après avoir laissé entrevoir la possibilité d'un nouveau projet, le chanteur canadien a lâché un nouvel opus,"Swag II".
Cet album est la suite directe de son précédent disque "Swag", sorti de façon tout aussi inattendue en juillet dernier. Préparez-vous car Justin Bieber dévoile un total de 23 titres inédits. Un exploit qui porte son compteur de nouveaux morceaux en à peine quelques mois à 44 !
Des collaborations inattendues
"Swag II" nous offre de nombreuses collaborations éclectiques, avec des invités comme Tems, Lil B, Bakar, Hurricane Chris et Eddie Benjamin. D'après les premiers avis des médias américains, ce nouvel album signerait un retour vers la pop pour Justin Bieber.