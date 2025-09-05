Justin Bieber surprend avec la sortie d'un nouvel album, "Swag II"

Justin Bieber frappe à nouveau là où on ne l'attend pas. Moins de 24 heures après avoir laissé entrevoir la possibilité d'un nouveau projet, le chanteur canadien a lâché un nouvel opus,"Swag II".

Cet album est la suite directe de son précédent disque "Swag", sorti de façon tout aussi inattendue en juillet dernier. Préparez-vous car Justin Bieber dévoile un total de 23 titres inédits. Un exploit qui porte son compteur de nouveaux morceaux en à peine quelques mois à 44 !