Justin Bieber: quel cadeau lui a offert Hailey Baldwin pour son anniversaire?

Depuis la sortie de son album «Changes», le 14 février dernier, Justin Bieber enchaîne les plateaux télé pour présenter son opus. Cette semaine, il sera quatre fois à l’écran dans l’émission «The Ellen DeGeneres Show». Ce mardi, le chanteur s’essaie au «Burning Questions». Il se trouve donc dans l’obligation de répondre aux interrogations d’Ellen DeGeneres.

L’occasion d’en apprendre plus sur son anniversaire, célébré le week-end dernier. Justin Bieber aurait reçu l’un des plus beaux cadeaux de sa vie pour ses 26 ans: «Ma femme a décoré ma maison très joliment et elle a mis un film. C’était une soirée très romantique … Elle a organisé ça à la manière d’une wedding planeuse et avait mis plein de bougies. C’était beau et vraiment cool.», a raconté l’interprète de «Yummy».