Justin Bieber rase sa moustache!

Justin Bieber change de look ! Jamais une moustache n’aura autant fait parler d’elle. Depuis des semaines, le chanteur avait adopté un tout autre style que d’habitude. L’artiste a fait un retour dans le passé et a osé la moustache. Jusqu’à maintenant, et ce malgré les nombreux commentaires négatifs, il était hors de questions pour lui de la raser…

De leur côté, les internautes échangeaient régulièrement sur ce sujet. Certains adoraient ce côté rétro de Justin Bieber. D’autres trouvaient cette moustache immonde et incitaient le chanteur à s’en séparer. Mais visiblement, l’heure était arrivée pour celui qui vient de sortir son nouvel album, de dire adieu à sa tendre moustache. Une scène filmée par l’artiste lui-même et ensuite postée sur les réseaux sociaux.