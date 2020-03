Justin Bieber sur Instagram: les 8 photos les plus marquantes de sa vie

6 - Justin Bieber officialise ses fiançailles avec Hailey Baldwin

Il s’agit là de l’un des posts les plus likés de toute la vie de Justin Bieber. En juillet 2018, après des mois de rumeurs, le chanteur officialise ses fiançailles avec Hailey Baldwin sur Instagram. Il partage une photo de son couple en noir et blanc et accompagne le cliché d’un texte très long et hyper romantique. «Mon cœur est complètement et totalement à toi et je te mettrai toujours en premier.Tu es l'amour de ma vie Hailey Baldwin et je ne voudrais la passer avec personne d'autre que toi. Tu me rends meilleur et on se complète tellement bien». Les deux tourtereaux avaient rompu en 2016 avant de se remettre ensemble deux ans après. «Je ne sais pas ce que j'ai fait dans la vie pour mériter un tel bonheur mais je remercie Dieu de m'avoir donné une personne si incroyable avec qui partager ma vie», a, quant à elle, posté Hailey Baldwin sur Twitter.