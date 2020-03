Justin Bieber évoque son désir de paternité

Depuis plus d’un an, le chanteur et sa femme Hailey Bieber filent le parfait amour. Pourtant tout n’était pas rose dès leurs débuts. La mannequin s’était confiée dans les colonnes de la version américaine Elle. «C’était mes premiers mois en tant qu’épouse, à essayer de l’aider à comprendre ce qui n’allait pas. Maintenant il est en parfaite santé».

Depuis, les tourtereaux ont trouvé leur équilibre. Une complicité que les fans de Justin Bieber ont pu apercevoir tout au long de sa série-documentaire «Justin Bieber : Seasons». Et alors que la Toile apprend la grossesse de Katy Perry, d’autres se posent des questions concernant les envies de paternité du canadien.