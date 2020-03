Justin Bieber sort les vidéos de «Intentions» et «Come around Me» pour «Changes : The Movement»

Justin Bieber continue de propager le mouvement «Changes» sur YouTube. Après avoir dévoilé les vidéos de «Habitual» et «All Around Me» il y a deux jours, le chanteur a sorti deux nouveaux clips ce 5 mars : «Intentions» et «Come around Me».

Une nouvelle fois, Justin Bieber n’apparait pas dans ces images et laisse place à des danseurs aux chorégraphies impressionnantes.

Toutes ces vidéos sont nées de la volonté du chanteur de créer un album visuel pour son dernier opus, «Changes». Un évènement annoncé sur Twitter il y a une semaine : «Nous y sommes. Comme promis, j’ai travaillé avec mon ami et chorégraphe Nick Demoura pour faire un album visuel pour ‘Change’».