L’incroyable record battu par Justin Bieber grâce à son documentaire «Seasons»

Le retour de Justin Bieber ne passe pas inaperçu. Depuis la première diffusion de son documentaire intitulé «Seasons» et la promotion d’un nouvel album baptisé «Changes», l’interprète de «Sorry» est sur le devant de la scène. Et pour cause, ses nombreux fans attendaient impatiemment un nouveau projet musical imaginé par la star…

Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule… Le documentaire a battu un véritable record. Selon les derniers chiffres, «Seasons» serait maintenant la mini-série la plus visionnée de l’histoire de YouTube Originals pour la première semaine. Le premier épisode a même atteint les presque 33 millions de vues.

Justin Bieber dévoile «Intentions»

Justin Bieber continue l’exploitation de son album «Changes» avec la tracklist dévoilée, dont la sortie est prévue pour la Saint-Valentin, le 14 février prochain. Après avoir dévoilé «Yummy» et «Get Me», le compagnon d’Hailey Baldwin vient de révéler «Intentions» en collaboration avec Quavo.

Justin Bieber a prévu d’autres duos: «Running Over» avec Lil Dicky, «Second Emotion» featuring Travis Scott, «Forever» avec Post Malone et Clever.