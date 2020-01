Les Jonas Brothers sortent une vidéo alternative de «What A Man Gotta Do»

Les Jonas Brothers reprennent des scènes cultes

La première version de «What A Man Gotta Do» est très originale. Et pour cause, les Jonas Brothers ont repris des scènes mythiques du cinéma. Pour Nick Jonas, le dernier de la fratrie a repris le film «Risky Business» avec Tom Cruise. Pour Kevin Jonas, il a opté pour une version un peu plus moderne de «Say Anything».

Quant à Joe Jonas, il s’est approprié l’univers de «Grease» en dévoilant ses talents de danseur. La vidéo a énormément plu aux fans. Depuis leur retour sur le devant de la scène, les Jonas Brothers n’ont pas arrêté de se surpasser en matière de vidéos. Tous leurs clips sont recherchés et dévoilent un univers différent.